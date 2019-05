Piazza don Minzoni diventa un parco giochi a cielo aperto, che festa al Duomo

Sotto il sole del cielo agrigentino, centinaia di bambini hanno dato vita ad una giornata speciale. “Cento strade per la vita”, è questo l’evento che ha trasformato il centro storico in un parco giochi a cielo aperto.

Piazza Duomo ha preso vita grazie al sorriso dei giovanissimi che hanno colorato di felicità una mattinata più che mai speciale. Per un giorno gli smartphone hanno lasciato spazio ai giochi di un tempo. Tra le mani dei più piccoli la trottola, il cerchio ed il campanaro. Piazza Don Minzoni è stata stracolma di gente, come non si vedeva da un po’. L’evento è stato palcoscenico di una importante donazione, quella fatta dagli architetti. Infatti, oggi, è stato “regalato” un defibrillatore portatile alla Gise del 118.

Il progetto EducAgrigento, nato a settembre scorso grazie alla collaborazione con Legambiente, al patrocinio dell’Arcidiocesi, del Comune e degli istituti scolastici Agrigento Centro, Esseneto e Ancelle Riparatrici, ha offerto la possibilità all’Amministrazione comunale di richiedere l’iscrizione all’Aice - Carta internazionale di Barcellona delle città educative. Durante questi mesi, gli architetti dell'ordine e di Legambiente, Melinda Drago, Raffaella Giambra, Piera Pontei e Lorenzo Violante, sono stati nelle classi terze della scuola elementare e prime delle scuole medie, raccontando la storia della città di Agrigento e chiedendo ai ragazzi come vorrebbero la loro città. L’evento è stato coadiuvato dal gruppo di Protezione Civile dell'Ordine degli architetti, coadiuvato da Roberto Campagna, e dall'associazione dei Bersaglieri di Agrigento.