Avvicendamento di funzionari alla Squadra Mobile: arriva Giovanni Franco: "E' motivo d'orgoglio essere qui"

Avvicendamento di funzionari alla Squadra Mobile: trasferito Di Piazza, arriva Franco. Quest’oggi il nuovo funzionario addetto alla Squadra Mobile ha incontrato la stampa, con lui anche il questore di Agrigento, Maurizio Auriemma.

"Per me è motivo di grande orgoglio essere stato trasferito qui – ha detto Giovanni Franco. Sono certo che qui avrò modo do fare un’ottima esperienza. Sono particolarmente felice di questo incarico".

Ecco chi è Giovanni Di Franco

Giovanni Franco, trentuno anni, originario di Mistretta, ma ennese di adozione, con in tasca l’abilitazione alla professione di avvocato, proviene dalla Questura di Imperia dove era stato assegnato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al termine della frequenza del 105esimo corso di formazione per commissari della polizia di Stato, presso la Scuola superiore di polizia.

Alla Questura di Imperia ha ricoperto incarichi presso l’Ufficio di Gabinetto, la Squadra mobile e presso i commissariati di polizia di Sanremo e Ventimiglia. Il funzionario, laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Enna, ha conseguito il master di II livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, nonché il Diploma di merito in Criminologia generale e applicata presso l’Università degli Studi di Enna.