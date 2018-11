Auto impantanate, muretti di cinta crollati, ristoranti invasi dall'acqua: più di 500 le richieste d'aiuto

Auto impantanate, muretti di cinta crollati, ristoranti invasi dall'acqua e strade trasformate in autentiche trazzere. Notte di inferno, quella appena trascorsa, per l'Agrigentino.

I carabinieri e i vigili del fuoco hanno ricevuto circa 500 richieste di aiuto. Al centro operativo allestito al comando provinciale dei vigili del fuoco si è recato anche il comandante provinciale dei carabinieri: il colonnello Giovanni Pellegrino. Sono stati circa 200 i carabinieri impegnati, su più fronti, durante tutta la notte.

Il fatto più grave resta, naturalmente, la tragedia di Cammarata con la morte di marito e moglie. Ma non è stato affatto semplice, per i pompieri e i militari dell'Arma, riuscire a ritrovare - e a salvare - il pastore venticinquenne di Ribera. Un giovane che, di fatto, visto che è stato trovato in ipotermia, ha rischiato di morire.