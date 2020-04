Raccolta firme per la chiusura dell'Hotspot, l'attore Colapinto: "I lampedusani non sono razzisti"

Ha parlato durante una diretta Facebook fiume, sostenendo i lampedusani e invitando le istituzioni ad agire di buonsenso. Lui è l’attore Tony Colapinto. Il lampedusano, che vive lontano dalla sua isola del cuore, ha parlato alla sua gente.

Una raccolta firme per la chiusura del centro accoglienza, una nave d’aiuto per gli approdi a Lampedusa e tanto altro. L’ex assessore alla Cultura di Lampedusa, parla, all’indomani della protesta dei pescatori dell’isola. I lampedusani, dunque, hanno chiesto a gran voce che l’allontanamento dei migranti dall’isola.

"La mia gente - dice il lampedusano - non è razzista, anzi. Lampedusa accoglie gente da sempre. I lampedusani sono uomini di mare, conoscono tutti i rischi".

L’attore ha parlato alla sua gente, elogiando anche l’impegno dei lampedusani in un momento complicato per via dell’emergenza Covid 19. “La gente che vive sull’isola è costretta a partorire altrove. Capite? Tutto a carico delle famiglie. Come possiamo pensare di correre il rischio di fare dilagare un’emergenza sanitaria?”. All’appello dell’attore hanno risposto centinaia di lampedusani.