Sea Watch3, gli attivisti stanno con Carola: "Salvare vite in mare non è reato"

“Salvare vite in mare non è reato” è la frase che i responsabili di cartello di associazioni, laiche e cattoliche, insieme ad un gruppo di liberi cittadini, hanno affisso sulla ringhiera del Palazzo di Giustizia di Agrigento per manifestare solidarietà e vicinanza al comandante di “Sea Watch 3” Carola Rackete sotto interrogatorio dalle 10:00 del mattino. “Salvare vita umane non può essere mai un reato, in nessun caso e in nessuna condizione”, ci dice un’attivista di Amnesty International.

“Siamo qui per esprimere solidarietà ad un atto di estrema umanità che il comandante Rackete – dice invece un altromanifestante che aggiunge – ha compiuto nell’adempimento del diritto internazionale”. “Noi siamo indignati, non ne possiamo più di questo odio continuo che cresce, siamo qui pure per i nostri figli, perché queste politiche economiche li stanno facendo espatriare e non sono i migranti a togliere i posti di lavoro”, è stato invece il commento di un’altra manifestante presente in via Mazzini.