"Assenteismo al Comune", 7 dipendenti "incastrati" da due telecamere nascoste dentro e fuori il Municipio

Sono bastati alcuni pedinamenti e le immagini di due telecamere nascoste dentro e fuori dal Municipio per smascherare quella che era divenuta - stando alla ricostruzione ufficiale dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento - oramai una prassi consolidata: badgiare ad inizio e fine orario lavorativo e uscire per occuparsi delle questioni private. Video e fotografie degli investigatori hanno documentato numerosi eventi di assenteismo da parte dei sette impiegati del Comune di Cianciana.

E' stata l'operazione denominata "Fuori dal Comune". Per sette impiegati - indagati per le ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato e falsa attestazione di presenza di servizio - il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, su richiesta della Procura, ha firmato altrettanti obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

Stando a quanto emergerebbe dall'inchiesta, alcuni dipendenti avrebbero attestato falsamente, sui registri, delle uscite per motivi di servizio, al per adempiere dunque a mansioni lavorative, quando invece si recavano in pescheria o al panificio.