Atto di diffida contro il gestore idrico, l'Ati si affida al legale: ecco il momento del voto

Nel video, pubblicato sulle pagine social dei movimenti per l'acqua pubblica, il presidente dell'assemblea territoriale idrica Vincenzo Lotà legge l'atto di conferimento dell'incarico all'avvocato Giuseppe Mazzarella di disporre “un atto di diffida volto a fissare uno o più termini entro i quali il gestore dovrà porre in rimedio alle gravi mancanze che si sono via via riscontrate sia nella gestione dell'acqua (captazione, distribuzione, adduzione) che nella gestione dei reflui (fognatura e depurazione), come pure in ogni altra attività facente parte della predetta convenzione”.

L'aula, approva all'unanimità dei presenti. Mancano all'appello solo le amministrazioni di Lampedusa e Linosa, Calamonaci, Villafranca Sicula e San Giovanni Gemini, cui si aggiungono quelle di San Biagio Platani e Camastra, in quanto commissariate.