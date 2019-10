Arrivati a Porto Empedocle i 13 superstiti del naufragio, la polizia arresta 6 tunisini

Da Lampedusa, con il traghetto di linea, hanno raggiunto il porto di Porto Empedocle i 13 superstiti del naufragio dello scorso 7 ottobre. Negli sguardi delle sei donne della Costa d'Avorio e dei 7 uomini di nazionalità tunisina è visibile la paura e il dolore che in alcuni casi è amplificato dalla perdita di un proprio caro.

Con garbo e delicatezza uomini e donne della polizia di Stato li hanno accolti sul molo empedoclino e accompagnati sui mezzi per il trasferimento temporaneo in struttere di accoglienza del Ragusano. Dalla nave Sansovino, sono scesi anche 6 uomini di nazionalità tunisina che sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile perchè accusati di reingresso illegale nel territorio nazionale in quanto destinatari di decreto di espulsione.