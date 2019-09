Trasferiti a Porto Empedocle 69 migranti provenienti da Lampedusa: 54 minorenni e 2 arrestati

Sono 69 i migranti, di cui 54 minori, che sono arrivati ieri sera sul molo Sciangula di Porto Empedocle con il traghetto "Sansovino" proveniente da Lampedusa. A scendere per primi, scortati dagli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, sono stati due uomini di nazionalità tunisina. Entrambi sono stati arrestati perchè destinatari di decreti di divieto di reingresso in Italia.

Subito dopo, i poliziotti dell'ufficio Minori della Questura, coadiuvati dai volontari di Save the children, si sono occupati del trasfertimento dei 54 minori stranieri che sono stati indirizzati in diverse comunità alloggio dell'Isola. I 13 migranti maggiorenni invece, sono stati accompagnati in autobus alla struttura "Villa Sikania" di Siculiana. I trasferimenti dalla maggiore delle isole Pelagie al molo empedoclino continueranno anche nei prossimi giorni per alleggerire il numero di presenze nell'hotspot di contrada Imbriacola.