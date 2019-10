Furti di luce e acqua, i carabinieri salvano un bimbo di 3 anni mentre eseguono i 24 arresti

"Interventi fatti con grande determinazione, non disgiunta alla grande umanità che caratterizza i carabinieri". Queste sono state le parole del comandante provinciale, colonnello Giovanni Pellegrino, che durante la conferenza stampa per illustrare i dettagli dell’operazione che, a Licata, ha portato all’arresto di 24 persone per furto di acqua e energia elettrica, ha reso noto un episodio accaduto durante le attività dei militari.

Nello specifico, durante l’operazione condotta dagli uomini della compagnia di Licata, delle urla provenienti da un appartamento hanno attirato l’attenzione dei militari. Si trattava di una donna in cerca di aiuto per il piccolo nipote, di circa tre anni, che rischiava di soffocare dopo aver ingerito un chewing gum. I militari hanno quindi subito eseguito la manovra di Heilmlich, una pratica salvavita, che è servita per espellere la gomma da masticare consentendo al piccolo di ritornare a respirare.