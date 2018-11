L'Arma rende omaggio alla patrona Virgo Fidelis, il comandante Pellegrino: "Qui per un motivo preciso"

In una concattedrale gremita in ogni ordine di posto, l’Arma ha reso omaggio alla patrona Virgo Fidelis. La celebrazione si è tenuta questo pomeriggio, all’interno della chiesa, Santa Croce di Villaseta. La messa è stata celebrata, dal cardinale Francesco Montenegro.

Alla giornata sono stati presenti tutte le istituzioni di ogni ordine e grado, tra questi anche il questore Maurizio Auriemma ed il procuratore, Luigi Patronaggio.

“Festeggiamo la nostra patrona – ha detto il comandante provinciale, Giovanni Pellegrino . Quest’anno la scelta è ricaduta sulla concattedrale di Villaseta. L’Arma ha scelto questo posto per lanciare un messaggio forte. Villaseta è un quartiere che ha bisogno l’affetto delle istituzioni. E’ ancora fresco – ha continuato Pellegrino - il ricordo della vicinanza dei nostri militari alla popolazione che ha avuto non poche difficoltà in occasione dell’alluvione. Abbiamo dato aiuto e conforto alle famiglie”.