Giornalista in carrozzina allontanato dall'arbitro, Totò Arancio: "E' mancata la sensibilità"

"A mio avviso, al di là del regolamento, se non riesco, purtroppo, a salire in tribuna dove ci sono delle barriere e non solo a Favara ma anche in altri stadi, il mio lavoro lo devo svolgere. In questo caso è mancata la sensibilità".

Queste, dai microfoni di AgrigentoNotizie, sono state le parole di Totò Arancio, il giornalista disabile che in occasione della partita di calcio tra Pro Favara e Sporting Vallone, per volontà dell’arbitro, Niccolò Melodia di Trapani, ha dovuto abbandonare il bordo campo del comunale “Giovanni Bruccoleri”.

Arancio, che da oltre trenta anni scrive e segue lo sport, si dice rammaricato dell’accaduto e ringrazia quanti, in queste ore, gli stanno manifestando vicinanza e solidarietà. Alla domanda "ha un messaggio per il signor Melodia”? Ecco quale è stata la risposta del collega: “Probabilmente il signor Melodia, avrà modo di riflettere e ripensarci".