"Appuntamento nel giardino degli dei", Barbera: "La Kolymbethra è il campionario arboreo della Sicilia"

Per il secondo anno consecutivo, il giardino della Kolymbethra di Agrigento aderisce alla manifestazione nazionale "Appuntamento in Giardino", promossa dall'associazione parchi e giardini d'Italia. In occasione della festa della Repubblica, dalle ore 9,30 alle ore 18,30, alla Kolymbethra sono previste speciali visite guidate dall'agronomo e docente universitario Giuseppe Barbera e dal property manager del sito gestito dal FAI, Giuseppe Lo Pilato.