Maxi insegna pericolante i viale Emporium, i vigili del fuoco evitano danni

Giornata da “incubo” per l’Agrigentino, le forti raffiche di vento hanno mandato in tilt il centralino dei vigili del fuoco. Più di cinquanta gli interventi dei pompieri.

In ultimo, è stata messa in sicurezza un’insegna pericolante, in viale Emporium. Circa due ore di lavoro, dove la meticolosità per la salute pubblica l’ha fatta da padrone. Il vento, ha raggiunto anche i 59 kk/m.

Forti raffiche di vento, è emergenza: crollano cornicioni e si spezzano gli alberi

Nessun danno, fortunatamente, è stato arrecato alle persoe. Danneggiate, però, alcune automobili in sosta, dalle fronde d’albero cadute per il vento. Segnalato il pericolo anche sulle strade, nel tratto che comprende lo svincolo tra Favara nord e Aragona.