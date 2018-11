Viabilità, Anas: "Pronti a gestire anche la rete delle strade provinciali"

Gestione strade provinciali, l'Anas è pronta, ma prima bisognerà capire chi metterà i soldi e a che titolo lo si potrà fare. E' di cauta apertura la posizione della società, tirata direttamente in ballo oggi dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli come possibile nuovo ente gestore della rete delle strade Provinciali. "Noi - spiega il coordinatore di Anas per la Sicilia, Valerio Mele, riteniamo di avere gli strumenti, il know how, le competenze per poter dare un supporto alla Regione nella gestione della viabilità provinciale. Chiaramente questo deve essere fatto in un'ottica di programmazione: oggi gestiamo 4mila chilometri di strade in Sicilia, le provinciali si sviluppano per 26mila km. Ovviamente per Anas gestire anche questi chilometri dovrà strutturarsi di conseguenza".