Disservizi e abbandono totale, i fieristi di via Ugo La Malfa: "Ci sentiamo abbandonati"

Disservizi e degrado in fiera, ad Agrigento monta la protesta dei commercianti ambulanti di piazzale Ugo La Malfa. "Siamo nell'abbandono totale, non cè un vigile, non c'è sorveglianza - ci dice la signora Maria Agozzino che in fiera vende calzatrure e accessori.

Abbiamo l'isola ecologica, una puzza enorme, non è un ambiente dove possono vivere le persone".

Tra i tanti disagi lamentati dai fieristi c'è anche quello relativo all'assenza dei servizi igienici, in molti, si arrangiano come possono, trovando nei furgoni un pò di privacy anche per lavarsi quando agli stessi viene distribuita l'acqua che spesso manca.

Marilena Ragalmuto è una decoratrice di ceramiche, venerdì scorso ha allestito il suo banchetto in piazza Ugo La Malfa, da allora, la stessa ci dice di non aver potuto neanche usufruire di una doccia. "Ho chiesto l'invio di un'autobotte per riempiere qualche bidone - dice ai microfoni di AgrigentoNotizie - mi è stato detto affittatevi un bed and breakfast e vi fate la doccia. Io da quest'anno non pagherò più il suolo pubblico".

Tra i commercianti ambulanti che abbiamo incontrato, ci è stata segnalata e purtroppo constatata anche con le nostrenarici, la puzza sprigionata dall'isola ecologica che nonostante la fiera, ha continuato ad accogliere i rifiuti.

"Una discarica in centro è una cosa assurda" - ci ha detto Massimo Baccan che da trenta anni,dalla Provincia di Padova arriva nella città dei Templi per la fiera di San Calogero.