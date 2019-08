Volontari puliscono la spiaggia di piazzale Giglia, Sodano: "A due passi da qui una discarica a cielo aperto"

Il team spiagge pulite del gruppo "AmaAgrigento" è ritornato in azione questo pomeriggio a San Leone, i volontari si sono dati appuntamento nel rinnovato piazzale Giglia da dove, armati di retini e sacchi di plastica, hanno ripulito parte dell'arenile su cui si affaccia. Parlamentari e semplici cittadini, di Agrigento e non solo, oltre alla meritoria opera di pulizia, hanno anche sensibilizzato i bagnanti al rispetto per l'ambiente.

"Fino a quando noi non rispetteremo il nostro mare e i nostri territori, non rispetteremo mai noi stessi", dice ai microfoni di AgrigentoNotizie, Giuseppe, volontario che ha aderito all'iniziativa. Il gruppo, coordinato dal deputato Michele Sodano, invita l'amministrazione comunale di Agrigento a bonificare l'intera area che, dopo l'opera di riqualificazione urbana è densamente frequentata.