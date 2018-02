Verso il derby, parla Alessandro Vono: "Contro il Siracusa è una finale"

Con l’addio di Genny Russo è Alessandeo Vono il nuovo capitano dell’Akragas. Il portiere biancazzurro è pronto ad affrontare il Siracusa.

“Mi aspetto una gara difficile e impegnativa – ha detto.. Stiamo lavorando bene e fare più velocemente possibile quello che ci chiede il mister. Le partite per noi devono essere delle finali. Il Siracusa è un’ottima squadra, dobbiamo essere attenti alle loro ripartenze. Siamo felici perché serviva un segnale, ed è arrivato. Dobbiamo lavorare, nella speranza di risolvere la classifica. Io credo nella salvezza, chi non ci crede non ha senso che stia qui”.