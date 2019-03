L'ultimo abbraccio di Alessandria a Vincenzo Busciglio: salutato con il rombo dei go kart

Nessuno è voluto mancare ad Alessandria della Rocca. L'interà comunità si è radunata per dare l'estremo saluto a Vincenzo Busciglio, il ventitrenne assassinato la sera del 12 marzo scorso.

Lutto cittadino, disposto dal commissario straordinario del Comune Vincenzo Lauro, ma soprattutto tanta commozione nel paese ancora sconvolto dal grave fatto di cronaca. Dopo le esequie funebri, celebrate in chiesa Madre, la bara bianca con la salma di Vincenzo, è stata portata a spalla, tra le vie del centro. Ad accompagnare il feretro anche le due bande musicali di Alessandria della Rocca, in una delle quali, la "Vincenzo Bellini", suonava lo sfortunato giovane.

Nessuna marcia funebre per Vincenzo che, tra le sue passioni, coltivava anche quella per la velocità, nello specifico i go kart. I musicisti hanno eseguito i brani, diciamo della "festa", quella musica che lo stesso giovane amava e che lo ha accompagnato anche nel suo ultimo giro in paese. Un lungo e commosso applauso spontaneo ha "salutato" l'uscita da Alessandria della Rocca di Vincenzo, il feretro del giovane a bordo del carro funebre, in forma privata, accompagnato dai familiari straziati dal dolore, ha raggiunto poi il cimitero.