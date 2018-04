Minacciano pedoni e automobilisti, vigili del fuoco mettono in sicurezza gli alberi

Le raffiche di vento - che hanno anche raggiunto i 59 chilometri orari - hanno lasciato il segno. Nonostante il trascorrere delle ore e dopo che il vento ha smesso di sferzare e devastare Agrigento e provincia, anche oggi, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono dovuti intervenire in diversi punti della città per mettere in sicurezza cartelli della segnaletica stradale, insegne e soprattutto alberi.

Così come è stato in via Petrarca dove il forte vento dei giorni scorsi ha fatto spezzare numerose fronde di alberi. Fronde che erano diventate un'autentica minaccia per automobilisti e pedoni. I pompieri, dunque, hanno rimosso i pericoli. Durante l'intervento dei vigili del fuoco la viabilità è stata messa in sicurezza dalla polizia.