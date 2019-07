Lo spettacolo dell’alba nella "Valle degli Dei"

Ammirare il passaggio dal buio della notte alla luce del giorno, dalla stessa prospettiva dei sacerdoti dei templi della greca Akragas, con il sole che si erge e che irradia tra le scanalature delle colonne doriche aprendo così alla vista, un panorama mozzafiato difficile da trovare altrove.

Questa in sintesi è l’esperienza che può essere condivisa nella Valle dei Templi di Agriegento con l’iniziativa “le albe della Valle” che dopo il primo e odierno appuntamento ritorna il 28 luglio, ed ancora, nelle quattro domeniche di agosto e nella prima di settembre. Oltre ad immergersi nella storia e nella natura, gli spettatori vengono accompagnati in visite teatralizzate a cura di CoopCulture in collaborazione con Casa del Musical.