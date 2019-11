Calcio, cresce l'attesa per il derby Akragas - Pro Favara: ecco i convocati

Dopo l’avvio di stagione positivo in coppa Italia, per l’Akragas di mister Corrado Mutolo è ancora derby con la Pro Favara. I bianco azzurri, nel settembre scorso, avevano brillantemente superato il turno contro la squadra guidata da Giovanni Falsone, ma è lo stesso tecnico akragantino, nella conferenza di presentazione del match, ad invitare i suoi giocatori a non abbassare la guardia. Ecco i convocati di entrambe le formazioni che scenderanno in campo domani, domenica 10 novembre, alle ore 15, allo stadio “Esseneto” di Agrigento.

Akragas: Paterniti, D'Angelo, Marzino, Procida, Ferrante, Lala, Biancola, Daoudi, Mannina, La Rocca, Pilonetto, Licata, Caronia, Ruggeri, Pirrone, Incardona, Treppiedi, Biondo, Santangelo, Gambino, Graziano.

Pro Favara: Chimenti, Schembri, Alù, Contino, Cordaro, Fallea, Iannello, Marchica, Toledo, Sarjo, Cammilleri, King, Flores, Trupia, Buonocore, Privitera, Lucas, Villamayor, Bordagaray, Medaglia, Piraneo, Spina, Chianetta.