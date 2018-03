Contro la Leonzio senza Di Napoli, Criaco: "Dopo l'umiliazione dobbiamo ritrovare l'orgoglio"

E’ stata una settimana ad alta tensione in casa Akragas. Via mister Di Napoli al suo posto, al momento, Leo Criaco. Vice allenatore che adesso deve provare a rialzare il morale dei biancazzurri. In sala stampa anche Alessandro Vono. “E’ stata una settimana difficile – ha detto il capitano Alex Vono – dobbiamo finire la stagione in un certo modo dando i meriti anche a mister Di Napoli”.

“E’ stata una settimana di cambiamenti – ha detto Leo Criaco - l’obiettivo è quello di portare in campo i ragazzi molto sereni. Domenica è stata una grande umiliazione, dobbiamo ritrovare il nostro orgoglio. Dobbiamo cercare di dare il massimo sempre. Proroga per la panchina? In panchina ci sono io, poi si vedrà”.