Akragas, Di Napoli pronto per il derby: "Contro il Siracusa serve un pò di follia"

"Contro il Siracusa serve quel pizzico di follia che piace a me, siamo pronti a fare una partita importante". Il tecnico dell'Akragas, Lello Di Napoli, è pronto per il derby.

"Chiedo sempre ai miei ragazzi un calcio propositivo anche se negli ultimi tempi ci è riuscito un pò meno, dobbiamo essere realisti perchè la situazione non è semplice e siamo ultimi in classifica. Per risalire serve un pizzico di follia e al tempo stesso di umiltà. Dobbiamo avere la bava alla bocca".

Il tecnico aggiunge: "Cercheremo di accorciare la classifica, stanno tutti bene. Mancherà solo Pisani che è squalificato".