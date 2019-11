Il centro città è al buio da tre giorni, un commerciante: "Chiediamo il ripristino dell'illuminazione"

Centro urbano parzialmente al buio ad Agrigento dopo i violenti temporali di martedì scorso. Illuminazione pubblica momentaneamente spenta nei parcheggi di piazzale Vittorio Emanuele e in un tratto della via Roma, per intenderci, la traffica arteria che dall'ufficio poste centrali scende verso il santuario di San Calogero.

Secondo quanto appreso dagli esercenti della zona, non è il primo caso di blackout che si verifica dopo un violento acquazzone. "La momentanea assenza di illuminazione - dice ad AgrigentoNotizie un commerciante - pone anche la questione sicurezza in un luogo che è densamente frequentato e che è anche stato adibito a terminal degli autobus di linea. Chiediamo - ha concluso - il tempestivo ripristino dell'illuminazione".