Rispetto dell'ambiente, il Wwf ripulisce il porticciolo turistico di San Leone

Volontari in azione, in mattinata, al porticciolo turistico di San Leone per la rimozione dei rifiuti abbandonati sulla banchina. L’iniziativa promossa dal Wwf area Mediterranea si inserisce nell’abito della giornata “#GenerAzioneMare” e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto dei luoghi e degli equilibri della natura.

Fra le volenterose persone che hanno dedicato parte della giornata comunemente dedicata al riposo, c’erano anche i giovani del locale gruppo “Fidays for future”: il movimento studentesco che si ispira alle idee della giovane attivista Greta Thunberg. “Trasmettere ai propri figli e nipoti un messaggio di pulizia e di attenzione nei confronti del territorio e del pianeta Terra” – è stato l’appello lanciato dai microfoni di AgrigentoNotizie dal responsabile di Wwf area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta - .