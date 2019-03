Chiusa dal Nas e lavoratori senza stipendio da 17 mesi, esplode in Consiglio il caso "Villa Betania"

La discussione sulla chiusura dell'Ipab "Villa Betania" di Agrigento, su iniziale proposta del gruppo di Forza Italia, è stata portata in consiglio comunale alla presenza, tra gli altri, anche degli stessi operatori che sono senza stipendio da quasi 17 mesi e che, in seguito alla chiusura della struttura, temono per il loro futuro lavorativo.

"Il destino dei lavoratori - ha detto l'assessore comunale alla Sanità, Gerlando Riolo - è legato fondamentalmente alle decisioni che vorrà prendere la Regione. Il provvedimento è stato adottato sulla base di osservazioni fatte dai Nas - ha ribadito l'amministratore comunale - . Noi siamo ovviamente disponibili a cercare di risolvere la situazione sia per il servizio che offrivamo, sia per venire incontro alle esigenze dei lavoratori. Ci impegneremo per cercare di ripristinare la situazione e cercare di riprendere l'attività che era in corso. Bisognerà andare a rivedere le criticità che erano e sono presenti, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista strutturale, ma io - ha detto ancora Riolo - sono fiducioso sul fatto che si possa arrivare a una ripresa delle attività".

Sul quando avverranno i pagamenti delle spettanze arretrate ai lavoratori, l'assessore ha ammesso di non essere nelle condizioni di dare scadenze certe. Avremmo voluto sentrire anche il parere degli operatori presenti ad aula Sollano che però, per una singolare forma di "protesta", hanno preferito la formula del silenzio.

IL VIDEO. "Siamo dipendenti pubblici fantasma"