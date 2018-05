"Lanciatori seriali" sempre in azione, le telecamere dei vigili "incastrano" altri due incivili

Le telecamere nascoste della polizia municipale hanno "incastrato" altri due lanciatori seriali di rifiuti. E' accaduto nel pomeriggio di ieri in via Demetra, ad Agrigento. La polizia municipale, coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, da mesi ormai porta avanti quella che è un'autentica "guerra" contro gli incivili. Ci sono in giro pattuglie in borghese di vigili urbani, ma ci sono soprattutto delle telecamere che vengono collocate in luoghi ritenuti "sensibili".

E ieri, appunto, in via Demetra le telecamere hanno "pizzicato" due agrigentini incivili: un vero e proprio lanciatore seriale e un cittadino che, in maniera fulminea, ha scaricato sotto i portici i sacchetti di rifiuti che custodiva nel portabagagli. Ad entrambi è stata elevata una sanzione da 600 euro a testa.