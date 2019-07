Sea Watch3, Carola Rackete arriva in tribunale per l'udienza di convalida dell'arresto

Il comandante della Sea Watch3, Carola Rackete, è arrivata, scortata dalla Guardia di finanza, al palazzo di giustizia di Agrigento per l'udienza di convalida dell'arresto effettuato, sabato, dalla Guardia di finanza. Adesso verrà interrogata. La Procura di Agrigento, con in testa Luigi Patronaggio e l'aggiunto Salvatore Vella, hanno chiesto la convalida per i reati 1100 del codice della navigazione che è resistenza a nave da guerra e 337 del codice penale, resistenza a pubblico ufficiale. Il gip è Alessandra Vella.

"Risponderà a tutte le domande del giudice, la signora Rachete ha agito in uno stato di necessità e non aveva alcuna intenzione di usare violenza nei confronti degli uomini delle Fiamme Gialle” - ha detto, prima di entrare in aula per l’interrogatorio, l’avvocato Leonardo Marino, uno dei difensori di Carola Rackete. Marino ha aggiunto: “La mia assistita ha cercato in ogni modo di evitare questo epilogo ma non poteva attendere oltre, la situazione a bordo della nave era drammatica”.

In aula sono arrivati il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il Pm Gloria Andreoli. Il comandante della Sea Watch3 è, assieme ai suoi legali, in un'aula attigua a quella dove si svolgerà l'interrogatorio. La Guardia di finanza, la Capitaneria di porto e la Digos sono in aula.

L'aula 9 del tribunale, al secondo piano, è presidiata dalle forze dell’ordine. E' presente anche un interprete.