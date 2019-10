Villaseta in festa per la nuova sede dei "Volontari di strada", Marino: "Si realizza un sogno"

Per i “Volontari di strada” di Agrigento, il sogno di avere a disposizione una sede per un centro polifunzionale di assistenza si è concretizzato. Da oggi la Onlus ha aperto la nuova struttura nel vecchio centro commerciale di Villaseta. I locali sono stati messi a disposizione gratuitamente dal proprietario: l’ex vice presidente della Regione, Mariella Lo Bello. Per la ristrutturazione si sono messi all’opera, invece, gli stessi abitanti del quartiere, grazie ad una collaborazione con il Rotary Club, e alla nascita del progetto di inclusione sociale “Noi ci siamo”.

Nella nuova base operativa dei “Volontari di strada” saranno diversi i servizi svolti in favore delle fasce più deboli del territorio: dalla distribuzione gratuita di derrate alimentari e abbigliamento, alle visite mediche che saranno effettuate anche dal medico Aldo Lo Curto che da oltre cinquant’anni, in oltre 50 Paesi del mondo, si è dedica alla cura dei poveri. Alla cerimonia di inaugurazione, tra gli altri, erano presenti anche i vertici provinciali delle forze dell’ordine, istituzioni quest'ultime da sempre sensibili alle delicate problematiche legate ai disagi che investono una sempre più ampia fascia della popolazione. “E’ una giornata molto importante, non solo per i 'Volontari di strada' ma soprattutto per i residenti di Villaseta” - ha detto il presidente della Onlus: Anna Marino - .