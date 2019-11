"Droga di mano in mano in pubblica piazza", Minardi: "Nemmeno una segnalazione, come è possibile?"

"E' normale che nella piazza centrale di San Leone succede questo e non arriva neanche una telefonata? Succedeva non a dicembre, ma in periodo estivo quando c'è un mare di persone. Nessuna telefonata, nessuna segnalazione né dai tanti esercenti commerciali che sono presenti nella zona, né da un cittadino che sta passeggiando con la propria moglie a San Leone". Lo ha detto il capo della Squadra Mobile, il vice questore aggiunto Giovanni Minardi, durante la conferenza stampa svoltasi in Questura ad Agrigento.

"Spaccio con nonchalance: seduti sul motorino o al bar con l'hashish messo sul tavolo - ha spiegato Minardi - . Come possiamo permettere tutto questo? A fronte di fiumi di episodi non abbiamo registrato veramente neanche una misera segnalazione". C’è rammarico nel dirigente capo della Squadra Mobile di Agrigento per il muro di omertà che copre questi reati che vedono le principali vittime i giovani agrigentini.

Il vice questore aggiunto invita, dunque, tramite l’applicazione della polizia “YouPol” a segnalare qualsiasi episodio di criminalità di cui si è stati testimoni oculari. Per farlo basta avere uno smartphone. Al segnalante - assicura il capo della Mobile - sarà garantito l’anonimato.