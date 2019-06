Il litorale è invaso, è "caccia" alle meduse a San Leone

Accade ogni anno. Il litorale di San Leone è letteralmente invaso da meduse. Allarme fra i bagnanti che hanno, inevitabilmente, timore a tuffarsi o a farsi una semplice nuotata. Sulla spiaggia della sesta traversa del viale Delle Dune - come documentato dal video di AgrigentoNotizie - è già scattata la "caccia": giovani e meno giovani hanno già catturato diversi esemplari e li hanno portati sull'arenile.

Un ragazzino, prima che si diffondesse la notizia, è stato sfiorato mentre nuotava e ha riportato un leggero arrossamento. Nulla di grave, per sua fortuna. Nonostante fra i bagnanti dilaghi l'apprensione, le meduse - generalmente - indicano che le acque sono pulite. Negli ultimi anni l’entità degli spiaggiamenti o comunque dell'avvicinamento all'arenile è notevolmente aumentata, al fenomeno sono state attribuite varie cause come ad esempio maggiori controlli degli scarichi in mare e quindi minore inquinamento marino.