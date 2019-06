Differenziata fatta in maniera sbagliata? Lanciatori seriali ancora in azione? Fioccano le multe

Il primato - fra i capoluoghi di provincia siciliani - Agrigento lo ha conquistato: ha il dato più alto di raccolta differenziata. Eppure, gli incivili ci sono sempre. Nonostante gli sforzi fino ad ora fatti, il fenomeno dei lanciatori seriali non s'è riuscito veramente a debellarlo. Ma la polizia municipale - con in testa il comandante Gaetano Di Giovanni - non demorde. Ben 22 le sanzioni fatte, nel giro degli ultimi giorni, per abbandono di rifiuti. E a queste contravvenzioni si aggiungono anche quelle - sono 14 - per non corretta differenziazione.

Le multe per abbandono di rifiuti - 22, come detto, - sono state fatte nelle vie Santa Maria dei Greci e Caruso e lungo la strada di collegamento via Orlandini-contrada Mosella, ma anche nelle vie Plebis Rea, Vallicaldi, Giovanni XXIII, Santa Maria dei Greci e in contrada Fondacazzo.

Non è naturalmente finita perché - come disposto dal sindaco Lillo Firetto e dall'assessore all'Ecologia Nello Hamel - i controlli andranno ancora avanti.