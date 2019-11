La città è davvero invivibile? Parola agli abitanti: "Piena di buche, sporca e senza servizi"

Agrigento è realmente la città più invivibile d’Italia?

L'annunale classifica - redatta a "Italia Oggi" - ha suscitato clamore sui social network. AgrigentoNotizie ha provato a porre la domanda agli agrigentini, ma come spesso accade, purtroppo, il dibattito sui social non trova riscontro in strada, dove veramente pochi sono i cittadini che estrinsecano le proprie opinioni.

Le criticità del territorio sono note a tutti e sono spesso gli argomenti oggetto di discussione nei bar e, come detto, anche sui social. Ma davanti a un microfono tutto è inspiegabilmente più complicato.