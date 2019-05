Riparte la protesta dei disabili: chiedono libera scelta per l'assistenza domiciliare

Pur avendo condizioni di vita difficili non accedono all'assegno di cura che invece è previsto per i disabili gravissimi. Un centinaio di disabili gravi, accompagnati da assistenti e familiari, hanno manifestato ad Agrigento. Chiedono libera scelta per l'assistenza domiciliare. Dalla città dei Templi dunque riparte la protesta con la denuncia pubblica di immobilismo del distretto socio sanitario D1 che dovrebbe gestire l’assistenza ai disabili di 11 Comuni della provincia.

I disabili avevano chiesto di incontrare i sindaci del distretto per concordare le azioni da intraprendere nelle rivendicazioni da presentare alla Regione, solo il primo cittadino del Comune capofila, Lillo Firetto, però era presente in piazza. Lo stesso si è assunto un impegno: entro il 10 giugno ha promesso di convocare l’assemblea dei sindaci del distretto per una riunione a cui sarà invitata anche una delegazione delle associazioni promotrici della manifestazione. Una situazione di disagio, che per molte famiglie si traduce in un vero e proprio incubo.