La Fortitudo Agrigento coinvolge scuole e giovani, Moncada: "Lavoriamo per il territorio"

La Fortitudo Agrigento apre, ancora una volta, le porte alle scuole ed ai progetti solidali. La società del patron Salvatore Moncada, ha quest’oggi, presentato cinque progetti. “Crea con Effe”, “Oggi mi sento giornalista sportivo”, “Il basket una palestra di vita”, “Fortitudo Moncada School”, “Professionisti di domani: progetto didattico formativo per gli studenti”.

Alla conferenza di presentazione oltre al presidente, Salvatore Moncada, il direttore sportivo Cristian Mayer e la responsabile marketing ed eventi, Laura vento.

I progetti avranno come partner l’associazione Acuarinto e la “Treccani”. Inoltre, come reso noto in conferenza stampa, la società biancazzurro ha dato vita ad un percorso “scuola – lavoro”.

“Lavoriamo per il territorio – ha detto Moncada – non abbiamo doppi fini. Sono nel basket da tanto tempo, ho conosciuto tanti ragazzi. Oggi vederli sugli spalti a tifare per noi è motivo d’orgoglio. Serve pazienza, soprattutto ad Agrigento, serve molta pazienza”.