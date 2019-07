Migliaia di fedeli pregano e sperano ai piedi di San Calogero: il cielo si colora d'amore

Migliaia di fedeli hanno animato la processione serale del simulacro di San Calogero lungo le vie del centro illuminate a festa. Oltre alla musica della banda, non potevano mancare le bancarelle con i dolci tipici e i tamburi tanto amati dai più piccoli.

San Calogero abbraccia la sua città

Gli agrigentini non hanno disertato il tradizionale appuntamento della prima domenica di festa, un bagno di folla ha atteso la statua del Santo nero al viale Della Vittoria da dove, poi, gli sguardi si sono rivolti verso l'alto per ammirare lo spettacolo pirotecnico che ha colorato il cielo della città dei Templi. L'appuntamento dei fedeli agrigentini con San Calogero, e le sue processioni, adesso è fissato per domenica prossima: giornata in cui si chiuderanno i festeggiamenti.