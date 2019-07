Muffa e umidità non risparmiano il palazzo dell'ex Provincia: rovinati gli intonaci della scala

Tra i "tesori" di Agrigento, figura anche il palazzo dell'ex Provincia e della Prefettura di piazza Vittorio Emanuele. Insigne esempio di architettura civile, anche se in origine era di proprietà delle chiesa. Sin dal 1869, anno della sua apertura al pubblico, è stata la sede dell’ente provinciale, oggi Libero Consorzio Comunale. La carenza manutentiva del prestigioso immobile è visibile nell’atrio della scala che sale verso le sedi di Prefettura e Libero Consorzio dove l’intonaco, in più parti, è ormai rovinato da probabili infiltrazioni d’acqua. In assenza di interventi, il danno già presente potrebbe inevitabilmente interessare anche i decori e il resto delle pareti.

La vertenza burocratica sul taglio delle Province ha drasticamente ridotto il budget a disposizione dell’ente ed è probabilmente questo, la carenza di fondi, il motivo che fino ad oggi ha impedito la realizzazione dei necessari lavori di ripristino dell’intonaco. Sarebbe però opportuno intervenire per restituire decoro al palazzo.