Forti raffiche di vento, i vigili del fuoco rimuovono rami pericolanti

Forti raffiche di vento sferzano l'Agrigentino e per i vigili del fuoco inizia il "superlavoro". Due squadre sono intervenute nel primo pomeriggio di oggi nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, cuore del centro città. L'intervento è stato necessario a causa di due grossi rami che, spezzati dal maltempo, rischiavano di cadere sulle auto in transito o sulle persone che in questa zona parcheggiano per raggiungere piazzale Aldo Moro e via Atenea.

Sul posto si è recata anche la polizia municipale per regolare il traffico.