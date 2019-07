Protesta dei fieristi sulle carenze igieniche, replica l'assessore Riolo: "Assolutamente infondata"

Lunedì scorso, ci eravamo occupati delle rimostranze di alcuni commercianti ambulanti presenti alla tradizionale fiera di San Calogero del piazzale Ugo La Malfa di Agrigento. Ai microfoni di AgrigentoNotizie, i commercianti avevano denunciato diversi problemi tra i quali le carenze d’acqua e di servizi igienici, oltre alla presenza dei cumuli di rifiuti e della stessa isola ecologica che anche in questo periodo, continua ad essere attiva.

Gli ambulanti lamentavano anche gli odori nauseabondi sprigionati dalla spazzatura e la presenza in zona di zanzare e topi. Ai problemi di carenze igienico-sanitarie avanzate dai fieristi, replica, in parte, l’assessore comunale con delega alla Sanità, Gerlando Riolo. Quest’ultimo, si sofferma però solo sulla questione relativa alla carenza dei servizi igienici e nello specifico solo sui bagni chimici. L’assessore Riolo precisa che, nella zona interessata, ci sono complessivamente sette i bagni chimici che l’amministrazione comunale ha fatto collocare in occasione della fiera. “E’ uno sforzo che penso debba essere solo apprezzato”, dice l’assessore Riolo.

Alla domanda: “Ritiene infondata la protesta dei fieristi”? L’amministratore comunale ha risposto:”Assolutamente infondata”.

L'assessore all'Ecologia, Nello Hamel, intanto comunica che l'isola ecologica di piazzale Ugo La Malfa resta chiusa fino al 15 luglio "per non creare disagi ed interferenze con le bancarelle della fiera di San Calogero. Per esigenze inderogabili - aggiunge l'assessore - gli utenti potranno conferire presso l'area di Fondacazzo dov' è stata approntata una struttura abilitata a ricevere tutti i rifiuti differenziati".