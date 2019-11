Ricostruzione del ponte Petrusa, c'è ancora tanto lavoro da fare: si allungano i tempi?

Manca poco alla scadenza dei 300 giorni previsti da Anas per la consegna dei lavori di ricostruzione del viadotto Petrusa: il ponte che, dalla statale 122 collega i centri di Agrigento e Favara e che nel febbraio 2017, alla vigilia dell'inaugurazione del sottostante nuovo tracciato della "strada degli scrittori" venne demolito.

Dopo un lungo iter burocratico, nel primo trimeste dell'anno in corso, il tanto atteso avvio delle opere, il cui costo complessivo è di 2 milioni e 700 mila euro. Un nuovo ponte dunque per la trafficata arteria percorsa quotidianamente da migliaia di mezzi e la cui assenza, non solo isola parzialmente la contrada periferica della città dei Templi ma rende difficli anche gli spostamenti dei mezzi diretti alla vicina casa circondariale, con l'obbligo, per i mezzi in transito, di lunghe deviazioni. Circa 9 mesi dopo l'inizio dei lavori di ricostruzione, del nuovo viadotto sono già state innalzate le due pile su cui si appoggerà l'infrastruttura, ma per completare la ricostruzione sono ancora tante le parti mancanti. La scadenza dei 300 giorni potrebbe quindi non essere rispettata, prolungando così l'odissea di quanti, ponte o non ponte, devono comunque percorrere quel tratto di strada.