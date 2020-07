Spiaggia potenzialmente pericolosa: il Comune "blinda" Zingarello

Brutta sorpresa per i bagnanti che frequentano la spiaggia di Zingarello. Da oggi, gli accessi all’arenile sono stati sbarrati dal Comune di Agrigento per il rischio crolli del sovrastante costone. Una storia vecchia per la frazione balneare che, con l’ordinanza numero 48 della Capitaneria di porto, in vigore dal 24 marzo del 1989, deve convivere con l’interdizione del tratto di spiaggia soggetto a frana. Con il divieto di accesso a monte però, l’intero tratto di costa è stato "blindato".

„ Zingarello si sbriciola, paura per dei turisti: pericolo scampato

Sull’assenza di interventi risolutivi, interviene l’associazione ambientalista, Mareamico Agrigento. “Non si affronta il problema dell’erosione costiera – dice, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il presidente Claudio Lombardo – ma semplicemente si inibisce la balneazione ai cittadini e ai turisti di questa splendida spiaggia. Negli scorsi anni, è stato perso un finanziamento da un milione di euro che era destinato a Zingarello e che invece – aggiunge Lombardo - sono stati trasferiti per la cattedrale di Agrigento senza mai essere stati utilizzati”.