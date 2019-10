"Stop ai bombardamenti in Siria", sit in in piazza a favore dei Curdi

Anche dalla città di Agrigento parte il grido di aiuto per il popolo Curdo vittima, degli attacchi bellici della Turchia di Erdogan. In serata, un cartello di associazioni ha sensibilizzato l’opinione pubblica sugli orrori che stanno accadendo in Siria. All’iniziativa umanitaria ha aderito anche una delegazione di volontari della Ong “Sea Watch” e l’amministrazione comunale di Agrigento.

“Non possiamo – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie l’assessore Gerlando Riolo –assistere senza alzare un grido di protesta e di dolore rispetto al genocidio che si sta compiendo ai danni del popolo curdo.”