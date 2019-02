Migranti e studenti insieme, fra danze per l'integrazione e alla scoperta dei tesori del museo Griffo

Si consolida il connubio, che vede la cultura veicolo di integrazione tra i popoli, grazie al progetto “La cultura dell’accoglienza. L’accoglienza della cultura” promosso da Coopculture per il polo culturale di Agrigento in collaborazione con il liceo scientifico Leonardo e a cui aderiscono anche i minori stranieri non accompagnati ospiti di alcune comunità di accoglienza.

Sono circa 200, italiani e stranieri, i ragazzi coinvolti. In mattinata, gli allievi del liceo Leonardo, hanno fatto da “ciceroni” accompagnando i loro coetanei ospiti degli Sprar, tra i tesori del museo archeologico Pietro Griffo. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, ha lo scopo di diffondere la cultura dell’uguaglianza tra i popoli e, in tal senso, il progetto è stato inserito nell’abito della 74^ edizione del Mandorlo in Fiore, con lo spettacolo della compagnia della “Casa del musical” intitolato “Camicette bianche” in programma per il 7 marzo prossimo alle ore 20:30 al Palacongressi del Villagio Mosè. Anche la danza e la musica hanno un ruolo fondamentale nel progetto che segue le linee dettate dalla Convenzione di Faro.