La Giunta sventa il rischio di squilibrio e muove il passo fondamentale per la stabilizzazione dei precari

Approvato il bilancio di previsione del 2019. Lo ha fatto, stanotte, la Giunta di Agrigento. "E' l'anno in cui siamo riusciti a sventare il rischio forte, fortissimo, di squilibrio - ha spiegato, pochi minuti prima dell'una e trenta, il sindaco Lillo Firetto con accanto tutti i suoi assessori e i funzionari di palazzo dei Giganti - . E' un traguardo importante perché tiene in piede un ente".

Approvato, sempre dall'Esecutivo, anche il piano di fabbisogno del personale che, adesso, dovrà passare al vaglio del consiglio comunale. "E' motivo di gioia perché ci consentirà, una volta approvato dal Consiglio, di stabilizzare tutti i precari in forza al Comune di Agrigento - ha commentato il capo dell'amministrazione - . Si mette un punto e, dal momento in cui sottoscriveremo i contratti con tutti i lavoratori, non ci saranno più i lavoratori di serie 'B'. Tutti su un'unica barca, tutti con pari dignità. La stabilizzazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre di quest'anno".