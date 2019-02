Riapre la cattedrale di San Gerlando, ma sarà "sorvegliata speciale" e si pensa di rifare la facciata

Dopo otto lunghi anni di attesa, la città di Agrigento si riappropria della sua cattedrale. L'ufficializzaziome della riapertura al culto, nel corso di una conferenza svoltasi al seminario arcivescovile.

"La riapertura al culto, che avverrà giorno 22 febbraio alle ore 18:00 sarà un momento ecclesiale e sociale". Ha detto ai microfoni di AgrigentoNotize don Giuseppe Pontillo, direttore dell'uffico Beni Culturali ed Ecclesiastici della curia che ha anche aggiunto:"La cattedrale chiusa ha fatto perdere anche i punti di riferimento alla nostra comunità".

Sul progetto di consolidamento del colle di San Gerlando don Pontillo ha ribadito: "Acceleriamo i tempi non solo per completare la progettazione, ma per trovare i finanziamenti e iniziare i lavori".

Abbiamo sentito anche il progettista dei lavori di consolidamento della cattedrale, il prof. Teotista Panzeca che ha dato delle spiegazioni tecniche anche in materia di monitoraggio della struttura.

"Stiamo completando la messa in funzione dei sensori per monitorare la cattedrale - ha detto il progettista - sono previsti 11 sensori che controllano lo stato tensionale delle catene, questo è essenziale perchè dobbiamo cogliere eventuali movimenti".