Papa Francesco ad Agrigento: "Grazie per l'impegno di accoglienza e integrazione per i migranti"

"Grazie, grazie per tutto quello che fate". Lo ha detto papa Francesco, stamattina, durante l'Angelus in piazza San Pietro, rivolgendosi alla delegazione di Agrigento che domattina parteciperà all’audizione al ministero dei Beni Culturali per la candidatura della città dei Templi a "Capitale italiana della cultura 2020".

"Alla rappresentanza della città di Agrigento esprimo apprezzamento per l'impegno di accoglienza e integrazione dei migranti. Grazie, grazie per quello che fate" - ha detto il pontefice - . Ad immortalare anche il passaggio dell'Angelus dedicato ad Agrigento le telecamere del programma televisivo "A sua immagine" di Rai Uno.