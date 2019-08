Auto incolonnate e caos a ridosso dei Templi, gli automobilisti: "E' un inferno"

"Da diverso tempo, ogni sera dalle ore 19 in poi, transitare nel tratto di strada compreso tra Porta Aurea e la clinica Sant'Anna è diventato un vero e proprio inferno". Questa è la segnalazione giunta alla redazione di AgrigentoNotizie di un agrigentino-automobilista che protesta per l'eccessivo traffico a ridosso della Valle dei Templi di Agrigento. Il lettore ha evidenziato anche l'assenza in zona di agenti della polizia locale per regolamentare il traffico. Abbiamo voluto documentare e verificare le rimostranze del lettore.

In effetti, la congestione veicolare, per come testimoniato dalle immagini, è reale. All'arrivo della nostra troupe a Porta Aurea, i vigili urbani non erano ancora arrivati. Per dovere di cronaca, una pattuglia è giunta sul posto dopo la richiesta di intervento da parte dei carabinieri anche loro bloccati nel traffico. A determinare il disagio, sarebbe l'esiguo numero di posti auto nel parcheggio di Porta V. Esauritisi i posti disponibili nell'apposita area, le auto rimangono bloccate - letteralmente incolonnate - nel tentativo di ritornare indietro.