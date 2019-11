Calcinacci centrano auto in transito lungo la galleria Spinasanta, paura per un'automobilista

Paura, questo pomeriggio, lungo la galleria “Spinasanta” della la strada statale 118, ad Agrigento dove un'automobilista in transito è stata colpita da calcinacci che si sono staccati dalla volta del tunnel. Il materiale ha colpito e rotto il parabrezza dell’auto, una Citroen C3, che viaggiava in direzione Raffadali.

Fortunatamente illesa la conducente che ha tempestivamente allertato i vigili del fuoco. Dal comando provinciale di Villaseta, è stata inviata una squadra per rimuovere i potenziali pericoli. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici di Anas. La galleria è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza e subito dopo l'arteria è stata riaperta.

I pompieri sono intervenuti anche per un cedimento stradale in piazzale Rosselli, lungo la bretella che va verso Palermo.