Musica, colori e balli, "I bambini del mondo" regalano un sorriso ai piccoli pazienti del San Giovanni di Dio

Per il diciannovesimo anno, la tradizione del festival "I bambini del mondo" - che apre le danze tra i piccoli degenti del reparto di Pediatria dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento - è stata rispettata. Ballerini e musici del gruppo “Folk dance ensemble Taurum” della Serbia hanno rallegrato la corsia del reparto diretto dal primario Giuseppe Gramaglia.

Un momento di svago per i pazienti, le rispettive famiglie e per il personale sanitario impegnato quotidianamente ad assistere e curare i bambini ricoverati. La delegazione serba ha dapprima salutato i bambini nelle stanze di degenza e poi ha intrattenuto i presenti con una performanche molto apprezzata, soprattutto dai piccoli che hanno voluto immortalare il tutto con i loro smartphone. Un momento di allegria dunque anche per chi sta vivendo un periodo di sofferenza.